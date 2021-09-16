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"‏‎النيابة العامة": جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي بأي وسيلة كانت

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قالت: العقوبات تشمل السجن وغرامة مالية ونشر ملخص الحكم على نفقة المدان

أكدت ‏‎النيابة العامة أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأشارت إلى أن عقوبات جريمة المتحرش المقترنة بظروف مشددة تشمل حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.

وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتسابه الصفة النهائية.

النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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