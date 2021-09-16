وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة

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لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على تكريم فناني وفريق عمل اوبرا عايدة الذي حقق نجاحا كبيرا في ايطاليا وتسليمهم شهادات تقدير نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري والذى اقيم بمناسبة مرور 150 عاما على ظهورها للنور لاول مرة واقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبه يوسف وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة ايمان مصطفي المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة وارمينيا كامل المشرف على فرقة بالية اوبرا القاهرة واعضاء الوفد الفني .

حيث هنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الاداء المتميز الذي ظهروا عليه في ايطاليا وابهروا به الالاف في ايطاليا ومن مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات، واضافت ان القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية، واشارت إلى دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للابداع الوطنى .

وتوجه الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع اشكال الابداع في مصر لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية .

جاء ذلك اثناء استعدادات دار الاوبرا المصرية لتقديم العرض التاريخي اوبرا عايدة في الفترة من 22 الي24 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة، وكانت وزارة الثقافة قد قدمت اوبرا عايدة خلال شهر يوليو الماضي على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لاول مرة حيث كان من المقرر عرضها ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتأخر ظهورها للنور حتى عام 1871، ومن المعروف ان اوبرا عايدة تتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم.