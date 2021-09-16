أخبار عاجلة

أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة

Print
وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على تكريم فناني وفريق عمل اوبرا عايدة الذي حقق نجاحا كبيرا في ايطاليا وتسليمهم شهادات تقدير نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري والذى اقيم بمناسبة مرور 150 عاما على ظهورها للنور لاول مرة واقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبه يوسف وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة ايمان مصطفي المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة وارمينيا كامل المشرف على فرقة بالية اوبرا القاهرة واعضاء الوفد الفني .

حيث هنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الاداء المتميز الذي ظهروا عليه في ايطاليا وابهروا به الالاف في ايطاليا ومن مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات، واضافت ان القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية، واشارت إلى دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للابداع الوطنى .

وتوجه الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع اشكال الابداع في لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية .

جاء ذلك اثناء استعدادات دار الاوبرا المصرية لتقديم العرض التاريخي اوبرا عايدة في الفترة من 22 الي24 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة، وكانت وزارة الثقافة قد قدمت اوبرا عايدة خلال شهر يوليو الماضي على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لاول مرة حيث كان من المقرر عرضها ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتأخر ظهورها للنور حتى عام 1871، ومن المعروف ان اوبرا عايدة تتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها في مختلف دول العالم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)