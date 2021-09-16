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تستمر درجات الحرارة غدًا في مصر قريبة من السائدة خلال طقس اليوم، وتكون درجة الحرارة الأعلى غدًا 36ْ، مع توقع شبورة وأمطار ببعض المناطق خلال توقعات الطقس غدًا.

يكون طقس Weather الجمعة شبيهًا بحالة الطقس عن يوم الخميس، فيكون على جنوب البلاد وكذلك القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء حارا رطبا.

ويكون معتدل الحرارة رطبا خلال حالة الطقس المتوقعة غدًا على السواحل الشمالية.

ويكون حال طقس الغد ليلاً لطيف على شمال مصر ويتمد حتى القاهرة، بينما يكون معتدلا على باقي أنحاء الجمهورية.

ويتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، والموج يرتفع من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالي غربي.

وتتراوح حالة البحر المتوسط بين المعتدلة والمضطربة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويرتفع الموج من متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.

تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بعض مناطق السواحل الشمالية غدًا الجمعة.

وتنشط الرياح خلال طقس يوم غدٍ على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء بشكل متقطع.

تحذر الأرصاد من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة قرب المسطحات المائية في الصباح الباكر، والمؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري وكذلك القاهرة الكبري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر

تستقر درجات الحرارة المتوقعة غدًا وتكون شبيهة بالسائدة خلال أحوال الطقس اليوم الخميس.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة عن يوم الغد، الجمعة، وفق تقرير أخبار حال الطقس المتوقع في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة غدًا مطابقة للسائدة خلال اليوم وتكون 32 للعظمي و22 للصغري و34 للمحسوسة.

درجة الحرارة المتوقعة في الإسكندرية غدًا أيضًا مطابقة للسائدة خلال أحوال الطقس اليوم وهي 29 للعظمي، و23 للصغري بينما تكون المحسوسة 32 درجة.

وتكاد تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الغد مطابقة للسائدة خلال أحوال الطقس اليوم على أغلب أنحاء مصر اليوم.

وتظل الأماكن الأعلي حرارة في مصر غدًا هي أسوان وأبوسمبل وإدفو وتصل العظمي فيها إلى 36ْ بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 37ْ في أسوان.

وتكون درجة الحرارة الأدني الجمعة للعظمي 28ْ في كاترين والتى تصل الصغري فيها إلى 17 درجة.

ويتوقع درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة في باقي المدن كما يلي:

حالة الطقس فى مصر الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

طنطا: 32-22

شبين الكوم: 32-22

دمنهور: 31-22

بلطيم: 30-24

مطروح: 29-22

السلوم: 29-22

سيوة: 31-22

بورسعيد: 29-24

دمياط: 29-22

الزقازيق: 32-22

المنصورة: 32-22

الإسماعيلية: 33-22

السويس: 32-23

العريش: 29-23

رفح: 29-22

رأس سدر: 34-23

نخل: 32-16

نويبع: 33-24

طابا: 33-22

كاترين: 28-17

الطور: 34-25

شرم الشيخ: 36-28

الغردقة: 36-27

مرسي علم: 34-27

الفيوم: 32-24

بني سويف: 33-23

المنيا: 33-24

أسيوط: 33-23

سوهاج: 34-24

قنا: 34-24

الأقصر: 35-25

أسوان: 36-35

إدفو: 35-25

أبوسمبل: 35-25

الوادي الجديد: 35-25

شلاتين: 35-29

حلايب: 34-28