أخبار عاجلة

بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
إصابة 3 في حادث انقلاب توك توك على كورنيش المعادي -
علي طريقة رقصة شيكابالا.. قائد فريق المتعافين من الإدمان يرقص بالدوري -
ملاك الفن رشوان توفيق فى حوار الأسرار والذكريات:بدأ حياته بتجسيد شخصية عمر بن الخطاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزارة المالية الأفغانية تعكف على سداد رواتب القطاع العام

Print
وزارة المالية الأفغانية تعكف على سداد رواتب القطاع العام وزارة المالية الأفغانية تعكف على سداد رواتب القطاع العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة المالية اليوم الخميس إن حكومة أفغانستان تعكف على حل سلسلة من المشكلات التي تعوق سداد رواتب موظفي القطاع العام، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الجديدة لطالبان صعوبات لتنشيط الاقتصاد المتعثر.

وحتى قبل سيطرة الحركة على كابول الشهر الماضي، قال العديد من العاملين في القطاع العام إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أسابيع وفي ظل فرض البنوك قيودا صارمة على السحب النقدي بينما ارتفعت السلع الأساسية، يواجه الكثيرون ظروفا معيشية صعبة.

وقالت الوزارة إن «مشكلات فنية» أدت إلى تأخر سداد الرواتب لكن أطقما متخصصة تعكف على حل المشكلات الخاصة بالرواتب بأسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك «بمقدور موظفي الإدارة العامة المحترمين مواصلة عملهم دون قلق من أي نوع».

وخلا البيان من أي تفاصيل إضافية ولم يتضح الموعد المحتمل لسداد الرواتب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تكابد فيه الجديدة نقصا شديدا في السيولة، بينما ما زال أكثر من تسعة مليارات دولار من الاحتياطيات المُحتفظ بها خارج أفغانستان محظور الوصول إليها.

وحذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن أفغانستان تواجه «أزمة إنسانية تلوح في الأفق» لكن تمويله للبلاد يظل معلقا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

تراجع بعد بيانات هامة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تراجع بعد بيانات هامة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تراجع بعد بيانات هامة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تراجع بعد بيانات هامة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021