تعرف على نتائج مباريات الدوري الأوروبي

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استهل وست هام يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بالفوز بهدفين دون رد على مضيفه دينامو زغرب في المجموعة الثامنة اليوم الخميس فيما فرط سيلتيك في تقدمه بهدفين ليخسر 4-3 أمام ريال بيتيس في المجموعة السابعة.

وتغلب رد ستار بلجراد بطل أوروبا السابق 2-1 على ضيفه براجا البرتغالي وعاد لودوجوريتس البلغاري بالتعادل 1-1 من ملعب ميتيلاند الدنمركي في المجموعة السادسة.

ومنح ميخائيل أنطونيو التقدم لوست هام في الدقيقة 22 وحسم ديكلان رايس فوز الفريق الإنجليزي بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بتسديدة قوية مرت بين قدمي الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وهز بول أونواتشو الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز جنك البلجيكي 1-صفر على مضيفه رابيد فيينا في المجموعة الثامنة، وتقدم سيلتيك 2-صفر في ملعب بيتيس بهدفي ألبيان أجيتي ويوسيب يورانوفيتش في أول 27 دقيقة، لكن هذا التفوق لم يدم سوى لثماني دقائق إذ أدرك بيتيس التعادل عبر خوان ميراندا وخوانمي.

وأحرز بيتيس هدفين سريعين بعد الاستراحة بواسطة بورخا إيجلاسياس في الدقيقة 50 ثم خوانمي بعد ذلك بدقيقتين، وقلص أنطوني رالستون الفارق لسيلتيك قبل ثلاث دقائق من النهاية لكن بيتيس صمد ليخرج فائزا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة السابعة قلب باير ليفركوزن تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فرنسفاروش المجري، وافتتح رايان مماي التسجيل للفريق الضيف لكن ليفركوزن رد بهدفي إيزيكيل بالاسيوس وفلوريان فريتس.

وتقدم رد ستار عبر ميلان روديتش في الدقيقة 75 لكن براجا أدرك التعادل في الدقيقة التالية بواسطة فندرسون، وحسم ألكسندر كاتاي فوز رد ستار من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من النهاية.

وفي المجموعة الخامسة فاز غلطة سراي التركي بهدف دون ردعلى لاتسيو بفضل هدف توماس ستراكوشا بالخطأ في مرماه فيما تعادل لوكوموتيف موسكو بعشرة لاعبين 1-1 مع أولمبيك مرسيليا.

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