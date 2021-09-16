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خلطة بلدي.. أستاذ سموم يكشف أسرار تصنيع الاستروكس وخطورته

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خلطة بلدي.. أستاذ سموم يكشف أسرار تصنيع الاستروكس وخطورته خلطة بلدي.. أستاذ سموم يكشف أسرار تصنيع الاستروكس وخطورته

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قال الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ السموم بطب قصر العيني مدير قصر الفرنساوي الأسبق، إن تجار المخدرات يقومون بصنع مواد رخيصة يتم تصنيعها «بلدي» لتناسب الأسعار الرخيصة ويكون تأثيرها خطير جدا على من يستخدمها.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، لا يوجد ما يسمى «الاستروكس» ولكن هو عبارة عن خلطة يتم تصنيعها من التاجر يضعها على أحد الأعشاب دون إدارك لمدى تفاعل الخلطة والمواد الكيميائية المصنعة.

وتابع أن تأثير ما يسمى بالاستروكس خطير على الجهاز العصبي والمدمن يفقد السيطرة على نفسه والخطير أيضا أن المواد التي يتم تصنيع الاستروكس منها ليست مدرجة على جدول المخدرات .

وأكد أنه يجب تعديل قانون المخدرات ليشمل كل عشب مخلوط بمادة كيميائية لأنه لن يكون هناك حصر للمواد الكيميائية وطالب بوضع فصل في المناهج الدراسية للتوعية بخطر المخدرات كاشفا عن معالجة طفل في الصف السادس الابتدائي من إدمان الهيروين.

المصرى اليوم

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