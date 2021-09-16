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ماكرون يفتتح قوس النصر المغلف ويصفه «بحلم مجنون تحقق»

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ماكرون يفتتح قوس النصر المغلف ويصفه «بحلم مجنون تحقق» ماكرون يفتتح قوس النصر المغلف ويصفه «بحلم مجنون تحقق»

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افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس عملا فنيا للفنان الراحل كريستو يغلف قوس النصر، أحد أشهر معالم باريس، بكساء أزرق مائل إلى الفضي من البلاستيك المعاد تدويره.

وقال ماكرون الذي رافقته زوجته بريجيت وعدد من المسؤولين مثل وزيرة الثقافة روزلين باشلو وآن إيدالجو رئيس بلدية باريس والتي تطمح للترشح للرئاسة «هذا تحقيق لحلم عمره 60 عاما.. حلم مجنون تحقق».

وقال ماكرون إنه سعيد على وجه الخصوص لأن هذا العمل الفني نفذ على قوس النصر لأن هذا الصرح «عانى كثيرا في نهاية 2018»، في إشارة إلى أعمال النهب والتخريب التي وقعت عن قوس النصر خلال احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة والتي تفجرت في ديسمبر 2018.

وأبدع خيال الفنان الراحل كريستو المولود في بلجيكا هذا العمل الفني في عام 1961 ونفذه أخيرا قريبه فلاديمير يافاتشيف بتكلفة قدرها 14 مليون يورو (16.54 مليون دولار).

المصرى اليوم

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