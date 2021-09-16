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خبير تغذية: ممارسة الرياضة تحسن المود وتقلل الضغط العصبي

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خبير تغذية: ممارسة الرياضة تحسن المود وتقلل الضغط العصبي خبير تغذية: ممارسة الرياضة تحسن المود وتقلل الضغط العصبي

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس بيستا عبارة عن ألياف طبيعية ليس له أي اعراض جانبية، ويساعد على خفض الوزن، ويقوم بضبط السكر والكوليسترول خلال 3 أسابيع، وهذا لا يعني التوقف عن علاج السكر وضغط الدم.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الرياضة التي تحرق السعرات الحرارية لا يمكن أن تمارس في المنزل، ولكنها تحسن المود، وهذا من شأنه أن يقلل الضغط العصبي، مما يقلل إفراز الكورتيزون الذي يزيد في المناطق الغير مرغوبة.

وأضاف أن الطفل في السن الصغير لا يدرك خطورة مرض السمنة أو الادوية، ومن الممكن تناول كورس «البيستا» لخفض الوزن، ولكنه لن يأتي بنتيجة فعالة بشكل كبير، خاصة ان الأطفال غير ملتزمين بتناول الجرعات في الأوقات المحددة.

المصرى اليوم

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