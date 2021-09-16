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غرفة الدواجن تكشف سبب ارتفاع اللحوم البيضاء

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غرفة الدواجن تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء غرفة الدواجن تكشف سبب ارتفاع اللحوم البيضاء

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قال سامح السيد، رئيس غرفة تجارة الدواجن، إن المتحكم الرئيسي في سوق الدواجن هو العرض والطلب، فالسعر يقل مع زيادة المعروض، ويزيد مع ارتفاع الطلب، مضيفًا ان وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وهذا أدلى لانخفاض الاسعار بشكل كبير.

وتابع «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الرئيس أصدر قرارً من شهر بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر، مشيرًا إلى أن قرارات هذه اللجنة ستكون في صالح المربي الصغير الذي يمثل 70% من حجم الإنتاج الداجني في مصر.

ولفت إلى أن سعر طن العلف يتراوح ما بين 7500 لـ8 آلاف جنيه، وسعر كيلو الدواجن يقدر بـ 25 جنيهًا للتاجر، بينما يباع للمستهلك بـسعر أكبر بسبب وجود السمسار.

المصرى اليوم

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