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سموحة يستعد لبيراميدز برباعية في الرجاء

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سموحة يستعد لبيراميدز برباعية في الرجاء سموحة يستعد لبيراميدز برباعية في الرجاء

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فريق الرجاء المطروحي، برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب النادى الرئيسي في إطار استعدادات الموج الأزرق لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات بطولة كأس .

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد أحرزه اللاعب عمرو ميرا، وفي الشوط المباراة الثاني عزز محمد نادى تقدم الموج الأزرق بالهدف الثاني.

وعاد سموحة لمواصلة تفوقه بالهدف الثالث عن طريق اطهر الطاهر قبل أن يختتم محمد نادى مهاجم الفريق رباعية سموحة.

وحرص أحمد سامي المدير الفني لسموحة على إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين بمن فيهم الصفقات الجديدة لرفع معدلات الانسجام والتجانس بين جميع عناصر الفريق.

يذكر أن سموحة سوف يلتقي مع بيراميدز 24 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.

المصرى اليوم

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