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تنازلت الفتاة المغربية التي تعرضت لتجريد ملابسها والتحرش بها في أحد شوارع مدينة طنجة، عن البلاغ الذي تقدمت به ضد المتهمين، وسامحت جميع المعتدين عليها بما فيهم الشخص الذي قام بتعرية مؤخرتها.

كانت مقطع فيديو مدته 9 ثوان انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في عدد كبير من الدول يظهر فيه فتاة تمشي في أحد شوارع برفقة أحد أقاربها، وقام أحد المتهمين باللحاق بها ورفع «الجيبة» التي ترتديها ولمس أجزاء حساسة من جسدها، في مشهد قام أحد أصدقائه بتصويره بواسطة هاتفه المحمول وهو يصرخ من الضحك بصحبة آخرين.

انتشار الفيديو تسبب في صدمة كبيرة على مواقع التواصل، خصوصا أنه انتشر على سبيل «الدعابة» و«الهزار«وهو ما أغضب رئيسة جمعية التحدي والمساواة، بدولة المغرب، وقالت: للأسف مازال هناك بشر يعتبرون أن النساء في الشارع مِلك للجميع.

وقالت ما ذنب تلك الفتاة التي تعرضت لهذا العنف والتحرش البشع؟، وهل صدر منها تصرف مس أحدا فهي أرادت فقط أن تلبس ما يعجبها فقط بدون أن تقترب من حرية الطرف الآخر، وطالبت رئيسة الجمعية النساء بكسر جدار الصمت أمام هذه السلوكيات البشعة، وطالبت كل اللاتي تعرضن للعنف من الرجال بتقديم بلاغ إلى الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان أنه «تم توقيف المتورط الرئيسي في الحادث، وتبين انه شاب قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف في مدينة طنجة.

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وتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد 24 ساعة من ارتكاب الواقعة، وفي جلسة اليوم الخميس أولي جلسات المحاكمة تنازلت المجني عليها عن البلاغ التي تقدمت به ضد المتهمين.

فيما اعتذر المتحرش في مقطع فيديو تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي للشعب المغربي، وقال ارتكبت الفعل الاجرامي تحت تأثير مخدر تم وضعه لي أحد أصدقائي في العصير.

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