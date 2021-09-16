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"الحجرف" يؤكد أهمية دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الحل السياسي في اليمن

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"الحجرف" يؤكد أهمية دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الحل السياسي في اليمن "الحجرف" يؤكد أهمية دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الحل السياسي في اليمن
خلال استقباله المبعوث الأممي الخاص للبلاد "جروندبرج" بالرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية دعم الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون في اليمن، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، الأمين العام المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال تطورات الأوضاع في اليمن وتعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في التجاوب مع جهود المجتمع الدولي، إلى جانب المبادرة للسلام، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف القتال وللانخراط في المسار السياسي، والذي يمثل الحل الوحيد للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأعرب الحجرف عن أمله في مواصلة الجهود لإيجاد الحلول لإنهاء الأزمة اليمنية ما يسهم في تحقيق مصالح الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي وتقديم كل ما من شأنه إنجاح مهمته.

وتمنى معالي الأمين للمبعوث الأممي كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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