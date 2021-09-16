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أشادت بالرؤية الاستشرافية للبرنامج الطموح على يد ولي العهد

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن بالغ ترحيبها بإطلاق المملكة العربية السعودية برنامج "تنمية القدرات البشرية"، على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بما اشتمل عليه البرنامج الواعد من إستراتيجية عمل تستند إلى ركائز أساسية، تتمثل في تطوير أساس تعليمٍ متين ومرن للجميع، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً.

وأشادت (الإيسيسكو) بالرؤية الاستشرافية لهذا البرنامج الطموح، معبرة عن تهنئتها للمملكة قيادة وشعباً على هذه الإستراتيجية الوطنية، التي تستهدف تعزيز تنافسية المواطن محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وثمنت الإيسيسكو خطة عمل البرنامج، المتضمنة إطلاق 89 مبادرة، بما يجعله يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير القدرات البشرية في شتى المراحل، ليتكامل ذلك في إعداد مواطن يمتلك المهارات والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتجددة في عالم الأعمال.

وشددت المنظمة على أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع القائمين على هذا البرنامج، ونقل نجاحاته إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو