أخبار عاجلة

تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
إصابة 3 في حادث انقلاب توك توك على كورنيش المعادي -
علي طريقة رقصة شيكابالا.. قائد فريق المتعافين من الإدمان يرقص بالدوري -
ملاك الفن رشوان توفيق فى حوار الأسرار والذكريات:بدأ حياته بتجسيد شخصية عمر بن الخطاب -
عمره ٦ شهور وقلبه بيضخ دم شمال ويمين ومولد بكلية واحدة.. رضيع يحتاج قلب مفتوح وأهله ينتظرون الأمل -
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

بيان مشترك سعودي أمريكي بريطاني إماراتي بشأن اليمن

Print
بيان مشترك سعودي أمريكي بريطاني إماراتي بشأن اليمن بيان مشترك سعودي أمريكي بريطاني إماراتي بشأن اليمن
صدر، اليوم، بيان رباعي بالنيابة عن المملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية «الرباعية»؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، والسفير الإماراتي لدى اليمن، والسفير البريطاني لدى اليمن، وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.

وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن. ودعت اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي. كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبةً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول لذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربةً عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)