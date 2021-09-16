أخبار عاجلة

تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
إصابة 3 في حادث انقلاب توك توك على كورنيش المعادي -
علي طريقة رقصة شيكابالا.. قائد فريق المتعافين من الإدمان يرقص بالدوري -
ملاك الفن رشوان توفيق فى حوار الأسرار والذكريات:بدأ حياته بتجسيد شخصية عمر بن الخطاب -
عمره ٦ شهور وقلبه بيضخ دم شمال ويمين ومولد بكلية واحدة.. رضيع يحتاج قلب مفتوح وأهله ينتظرون الأمل -
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئاسة: مقابلة الرئيس وبينيت أكدت على تثبيت الهدنة مع الفلسطينيين

Print
الرئاسة: مقابلة الرئيس السيسي وبينيت أكدت على تثبيت الهدنة مع الفلسطينيين الرئاسة: مقابلة الرئيس وبينيت أكدت على تثبيت الهدنة مع الفلسطينيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مقابلة الرئيس عبدالفتاح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكدت على تثبيت الهدنة مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف «راضي» في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس أن القمة الثلاثية الأردنية الفلسطينية كانت هامة ووضعت خارطة للتعامل في الفترة الحالية وفي المستقبل القريب وكان هناك تركيز على تثبيت الهدنة ونجاح في تثبيت الوضع ووقف العنف.

وأشار إلى أنه خلال هذه القمة تم التأكيد على ضرورة تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف مع إسرائيل وأمريكا والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي من أجل تثبيت الهدنة وحشد الموارد في دعم المبادرة المصرية لإعادة الاعمار ولاسيما وأن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء بإزالة المخلفات والركام الناتج عن حرب مايو الماضي.

وأكد أن القمة أكدت على ضرورة فتح نافذة جديدة للمفاوضات وتنشيطها وإعادة إحياء عملية السلام بفتح اتصالات مكثفة بين والأردن والسلطة الفلسطينية ولاسيما وأن مصر والأردن لهم باع كبير للتعامل مع الجانب الإسرائيلي بهدف إحياء المفاوضات وهذا ما تم مناقشته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع متحدث الرئاسة أن هناك قوة دفع وزخم وتفهم بقدر معقول لدى الإدارة الأمريكية الحالية في الاستماع لحل الدولتين والشرعية الدولية وهي أمور لم تكن مطروحة قبل ذلك في ظل الإدارات السابقة.

كما كشف كواليس زيارة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «راضي» أن هذه الزيارة تأتي امتداد لسلسة اللقاءات التي تجمع الرئيس بملك البحرين وفيه تفاهم كبير بين الزعيمين وفيه تطابق في كل الأمور سواء الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن اللقاء كان أخويًا ووديًا وتم استعراض مجمل العلاقات بيم البلدين وتم التطرق إلى أهم القضايا في المنطقة والتأكيد على المبادئ الثابتة التي تسعى إليها كل من مصر والبحرين والتي تتمثل في إقامة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة وعودة كل الدول العربية التي تعاني من تحديات ومشاكل ورفض أي تدخلات خارجية والتمسك بوحدة الدول العربية مع تأكيد العاهل البحريني على دعمه الكامل للموقف المصري والسوداني في قضية السد الإثيوبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر