بعد نجاته من حريق منزله .. أسما شريف منير تطمئن جمهور والداها على حالته الصحية

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طمأنت الإعلامية أسما منير، ابنة الفنان شريف منير، متابعهيا وجمهور والدها على حالته الصحية، بعد تعرض منزله لحريق هائل بسبب سقوط سيجارة على سقف إحدى الغرف.

وقالت في إتصال هاتفي مع برنامج «et بالعربي»، :«أنهم بصحة جيدة ووالدها وأخواتها بخير وكان هناك باب حديد حاجز بين البيت والحريق».

وكان نشر «منير» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، مجموعة صور لمنزله بعد حدوث الحريق وكتب معلقًا: «الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وتابع: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحًا وده حصل وانا مش موجود».

حريق منزل شريف منير