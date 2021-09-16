أستراليا: سنواصل الدعوة للحوار مع الصين «دون شروط مسبقة»

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قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي إيزابيل بيشوب، إن بلادها تسعى إلى العمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على أمن منطقة المحيط الهادئ، مؤكدة في مؤتمر صحافي، الخميس، أن كانبرا ستواصل «الدعوة للحوار مع الصين دون شروط مسبقة».

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، في مؤتمر مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة وأستراليا، أن «تحالفنا مع الولايات المتحدة يهدف للحفاظ على أمن منطقة المحيط الهادئ»، معتبرة أن اتفاق «أوكوس» يعد «أحدث مثال على توسيع شراكاتنا لتعزيز أمن منطقة الإندوباسيفيك»