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فاركو يستحوذ على قفاز صبحي

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فاركو يستحوذ على قفاز صبحي فاركو يستحوذ على قفاز صبحي

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أعلن نادي فاركو عن ضمه محمد صبحي حارس نادي الذي انتهى انتقاله المؤقت إلى الاتحاد السكندري، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعبر مجدي عبدالعاطي المدير الفني للنادي الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، عن رغبته في الحصول على خدمات حارس المرمى الشاب نظرًا للمستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم الماضي رفقة زعيم الثغر والمنتخب الأولمبي.

وياتي التعاقد مع محمد صبحي ضمن رؤية الإدارة الكروية في فاركو من أجل تكوين فريق قادرة على التواجد ضمن مراكز المقدمة في النسخة المقبلة من البطولة المحلية الشهيرة.

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وسبق لفاركو التعاقد مع عدد من النجوم ياتي في مقدمتهم الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادمًا من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادمًا من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبدالله بكري ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز، وأحمد مودي من المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي.

وكنت عدة أندية كانت فتحت خطوط اتصال مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصرى اليوم

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