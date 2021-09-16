بيان رباعي مشترك يعرب عن القلق إزاء انخفاض قيمة الريال اليمني

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صدر اليوم الخميس بيان رباعي بالنيابة عن السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة (الرباعية)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وجاء ذلك خلال اجتماع سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا لدى اليمن وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.

وأعربت الرباعية عن قلقها بشأن انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدة بـ"المساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن".

ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، وضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن.