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الولايات المتحدة : سنقف إلى جانب أستراليا ضد الضغط الصيني

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الولايات المتحدة : سنقف إلى جانب أستراليا ضد الضغط الصيني الولايات المتحدة : سنقف إلى جانب أستراليا ضد الضغط الصيني

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أكدت الولايات المتحدة أنها ستقف إلى جانب أستراليا ضد الضغط الصيني، ويأتي ذلك في اعقاب اعلان الدولتين الى جانب المملكة المتحدة اتفاقية شراكة دفاعية ثلاثية ضد الصين

ويعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، ووزير الدفاع لويد جيه أوستن اجتماعا مع نظيريه الأستراليين - وزيرة الخارجية ماريس باين ووزير الدفاع بيتر داتون.

وينعقد الاجتماع بعد الإعلان عن تحالف أمني جديد بين البلدين، والذي يضم أيضًا المملكة المتحدة.

ويهدف إلى مشاركة تقنيات الدفاع المتطورة ، ويشمل أيضًا تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا.

المصرى اليوم

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