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خبيرة تربية: معاملة الطفل بالحرمان والعقاب أمر خاطئ تمامًا

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خبيرة تربية: معاملة الطفل بالحرمان والعقاب أمر خاطئ تمامًا خبيرة تربية: معاملة الطفل بالحرمان والعقاب أمر خاطئ تمامًا

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قالت ريهام علام، مدربة التربية الإيجابية، إن معاملة الطفل بالحرمان والعقاب والصراخ أمر خاطئ تمامًا، معقبة: «لو عملنا الطفل كده، مش هنعرف نتعامل معاه تمامًا، خاصة عند الوصول إلى مرحلة المراهقة».

وتابعت «علام»، خلال حوارها مع الإعلاميا ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن فكرة شراء للطفل الكثير من الأشياء لإبعاده عن سلوك غير صحيح، أمر خاطئ على الإطلاق، معقبة: «فكرة إني أشتري للطفل حاجات كتيرة عشان أبعده عن الموبيل، أمر خاطئ انا كده بفسده».

وتابعت أن هناك ضرورة لإشغال الاطفال بأي أشياء لكي يبتعد عن الموبيل مثل البحث عن هواية مثل الرسم أو ممارسة نوع .

المصرى اليوم

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