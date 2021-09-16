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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تثق في استئناف مفاوضات سد النهضة، والتوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي والتي عرضتها فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم الخميس: أننا نرى أن رئيس الاتحاد الإفريقي لديه القدرة للانخراط بجدية وفاعلية للوصول إلى اتفاق في هذه المشكلة التي استمرت على مدار عقد كامل من الزمن.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن البيان الصادر عن مجلس الأمن يؤكد على عنصر الوقت، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد، وإذا توافرت الإرادة السياسية، فلن يكون هناك سوى الاتفاق على القضايا الفنية للأطراف الثلاثة، ومن ثم سيكون هناك إمكانية الخروج من أزمة سد النهضة.

وأوضح أن مصر تثق في قيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بشأن سد النهضة بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي.