أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري

Print
مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري
أقر مجلس الوزراء اللبناني البيان الوزاري للحكومة، والتي ستطلب من مجلس النواب الثقة على أساسه، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المنعقد اليوم بعد أقل من أسبوع على تشكيل ، خلال جلسة عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، واختار «معاً للإنقاذ» شعارا للحكومة.

وشدد الرئيس ميقاتي على «الحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، وتمنى أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان».

وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام جورج قرداحي في بيان: «إن نص مشروع البيان الوزاري تُلي خلال الجلسة وأبدى الوزراء ملاحظاتهم وتعديلاتهم»، وأشار إلى أن موضوع رفع الدعم عن البنزين لم يطرح خلال الجلسة، وكذلك موضوع دخول النفط الإيراني إلى لبنان.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

المغرب.. 3 أحزاب تتفق على تشكيل الحكومة الجديدة

المغرب.. 3 أحزاب تتفق على تشكيل الحكومة الجديدة

للمرة الثانية خلال 6 أيام.. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

للمرة الثانية خلال 6 أيام.. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

«اتصالات الشيوخ»: انتباه الحكومة لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية

«اتصالات الشيوخ»: انتباه الحكومة لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية