مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري

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أقر مجلس الوزراء اللبناني البيان الوزاري للحكومة، والتي ستطلب من مجلس النواب الثقة على أساسه، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المنعقد اليوم بعد أقل من أسبوع على تشكيل الحكومة ، خلال جلسة عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، واختار «معاً للإنقاذ» شعارا للحكومة.

وشدد الرئيس ميقاتي على «الحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، وتمنى أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان».

وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام جورج قرداحي في بيان: «إن نص مشروع البيان الوزاري تُلي خلال الجلسة وأبدى الوزراء ملاحظاتهم وتعديلاتهم»، وأشار إلى أن موضوع رفع الدعم عن البنزين لم يطرح خلال الجلسة، وكذلك موضوع دخول النفط الإيراني إلى لبنان.