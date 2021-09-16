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متحدث "التعليم": العام الدراسي يبدأ باختبارات لمهارات الطلبة ومستوى تحصيلهم للمرة الأولى

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منصة اختبارات مركزية غير مسبوقة استفاد منها 3.5 ملايين طالب وطالبة على مدى أسبوعين

متحدث

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أنه ‏للمرة الأولى؛ يبدأ العام الدراسي باختبارات تقيس مهارات الطلبة ومستوى تحصيلهم.

وقالت: "من خلال منصة اختبارات مركزية غير مسبوقة؛ استفاد منها 3.5 ملايين طالب وطالبة على مدى أسبوعين".

وختمت قائلة: "شكراً للأسر وأولياء الأمور لتعاونهم، ولزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة".

يشار إلى أن 3.5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثاني الابتدائي إلى السنة الأولى المشتركة في الثانوية أنهوا اختبارات تعزيز المهارات في منصة الاختبارات المركزية في مواد: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، واللغة الإنجليزية.

وتهدف الاختبارات إلى الوقوف على مستوى الطلاب والطالبات من المعارف والمهارات خلال العام الدراسي الماضي، ودعم عمليات تقويم المعلمين والمعلمات لطلابهم وطالباتهم، والمساهمة في اتخاذ القرارات التعليمية المناسبة للطلبة، ووضع خطط تدريسية لتعزيز معارف ومهارات الطلاب والطالبات.

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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