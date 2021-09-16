★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب سابقا، إن تكلفة الخدمة الطبية مبالغ فيها وبحاجة إلى تدخل لضبطها، موضحة أن بعض الأطباء في العيادات الخاصة يضعون أرقاما خيالية لحجز كشف في عياداتهم.

وأضافت شادية ثابت، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد من حق الطبيب تقدير نفسه والخدمة التي يقدمها، لكن ليس بشكل خيالي، موضحة أن المشكلة تكمن في بيع معظم المستشفيات الخاصة لجهات خارجية أو شركات خارج مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب سابقا، أن بيع المستشفيات يجعلها خارج السيطرة المصرية، ويجري تسعير الخدمات الطبية وفقا للأسعار الخارجية التي لا تتماشي مع المجتمع المصري، مضيفة يتم تقنين الخدمة الطبية بالدولار.

وروت شادية ثابت أنه عندما أتت لها حالة مصابة بكورونا تريد إجراء عملية ولادة فأرسلتها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعدها فوجئت بأن المستشفى يطلب من المريضة 30 ألف جنيه، وبعد مفاوضات وصل الرقم إلى 25 ألف جنيه.