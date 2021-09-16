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نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس

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نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس

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شهدت مباراة مانشستر سيتي ولابيزيج الألماني واقعة عاطفية للغاية حيث توفى والد لاعب الفريق الإنجليزي ناثان أكى أثناء تسجيله أحد أهداف رفاق جوارديولا.

وكان بطل إنجلترا قد حقق الفوز على منافسه الألماني بنتيجة 6-3 في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أرووبا.

وسجل الهولندي أكي افتتاحية مانشستر سيتي برأسية رائعة وهو الهدف الأول له في بطولة دوري أبطال أوروبا والثاني له مع بطل الدوري الإنجليزي وقام بإهداء الهدف إلى والده.

وكتب أكي عبر حسابه على «إنستجرام»: «الأسابيع القليلة الماضية كانت الأصعب في حياتي، عانى والدي من مرض شديد ولم يعد هناك علاج ممكن، كنت محظوظًا بالحصول على الدعم الكبير من خطيبتي وعائلتي وأصدقائي».

وأضاف صاحب الـ27 عاما: «أمس وبعد وقت صعب، سجلت أول هدف لي في دوري الأبطال، وبعدها بدقائق قليلة توفي والدي وكانت والدتي وشقيقي إلى جواره».

واختتم أكي: «دائمًا ما كان يشعر بالفخر والسعادة لمشاهدتي، أعلم أنك دائمًا معي وستبقى دائمًا في قلبي، هذا الهدف من أجلك أبي».

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