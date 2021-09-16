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موعد عودة عمر السومة إلى الملاعب

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موعد عودة عمر السومة إلى الملاعب موعد عودة عمر السومة إلى الملاعب

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تنتظر جماهير النادي الأهلي السعودي موعد عودة عمر السومة لاعب الفريق الأول إلى الملاعب والمشاركة في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

زتعاني تشكيلة المدرب الألماني بيسنيك هاسي من مشاكل هجومية منذ غياب الدولي السوري حيث سجل الفريق هدفين فقط خلال المواجهتين الأخيرتين في الدوري السعودي أمام فريقي ضمك والتعاون.

ومن المنتظر أن يعود عمر السومة إلى الملاعب خلال بداية الشهر المقبل ليلحق بلقاء الأهلي والاتحاد في ديربي دائمًا ما تلحق به المتعة والإثارة فيما سيستمر غيابه عن مواجهتي الفتح والفيحاء في الجولتين المقبلتين.

وكان السومة قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الحزم في الجولة الأولى من منافسات الدوري الدوري السعودي وهو ما تسبب في بكاءه داخل الملعب.

ويعد صاحب الـ32 عاما من أبرز لاعبي الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة بفضل أهدافه الحاسمة كما أنه يرتبط بعقد مع الراقي حتى منتصف عام 2024.

ويحتل الأهلي السعودي المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 4 نقاط بعد انطلاقة غير جيدة حيث لم يحقق الفوز في الـ4 مواجهات الأولى رغم تواجد عدد كبير من النجوم ياتي في مقدمتهم عمر السومة والبرازيلي باولينيو.

المصرى اليوم

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