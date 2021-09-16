هربًا من حكومة طالبان .. لاعبات كرة أفغانيات يصلن باكستان

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وصلت 32 لاعبة كرة قدم مصحوبات بذويهن من أفغانستان إلى باكستان، هربا من حكومة طالبان، حسبما أعلن مسؤولون باكستانيون.

وأعلن مسؤولون، أول أمس، وصول 32 لاعبة كرة قدم من أفغانستان مع عائلاتهن إلى باكستان عبر طريق بري، ضمن استمرار عملية نزوح الشخصيات العامة الأفغانية، منذ سيطرة طالبان على حكم البلاد أغسطس الماضي، حسب دويتش فيلا.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري: «إن اللاعبات عبرن الحدود عبر معبر تورخام شمال غرب باكستان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوثائق سفر وتأشيرات سليمة. وقطع الرحلة 100 شخص، من بينهم اللاعبات الـ32، بداعي أنهم كانوا مهددين في ظل سيطرة حكومة طالبان».

وكانت حركة طالبان تعهدت بـ«احترام حقوق المرأة، في إطار حدود تفسيرها للإسلام، لكن لا يزال الغموض يحيط كيفية تعامل السيدات والفتيات مع الوضع الجديد».

ولم تتضح الصورة بشكل كبير حول ما إذا كانت السيدات في أفغانستان سيستطعن الاستمرار في وظائفهن، في ضوء البيانات الصادرة الداعمة للمرأة فقط في قطاعي الصحة والتعليم.

وكانت تقارير تحدثت عن منع طالبان السيدات من ممارسة الرياضات التي يمكن أن تشهد ظهور أجسادهن.