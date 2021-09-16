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بيلوسي تتوقع هزيمة «المدعو» في انتخابات رئاسة أمريكا 2024

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بيلوسي تتوقع هزيمة «المدعو» ترامب في انتخابات رئاسة أمريكا 2024 بيلوسي تتوقع هزيمة «المدعو» في انتخابات رئاسة أمريكا 2024

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها تتوقع ترشح الرئيس السابق دونالد في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024، مشيرة إلى أنه لو فعل ذلك فسوف يسجل اسمه في التاريخ الأمريكي باعتباره خاسرا مرتين في انتخابات الرئاسة.

وخلال زيارتها لبريطانيا لحضور اجتماع لقادة برلمانيين من دول مجموعة السبع، سُئلت الزعيمة الديمقراطية خلال منتدى نقاشي عن إجراءات العزل التي شرعت فيها مرتين ضد ترامب أواخر عام 2019 وفي يناير كانون الثاني 2021.

وانتهزت بيلوسي الفرصة لتسجيل نقطة سياسية ضد ترامب، الذي ما زال يمثل أقوى تيار في الحزب الجمهوري، فقالت «أنا لا أتحدث مطلقا عنه».
ومع ذلك واصلت الحديث عنه وإن لم تذكره بالاسم.

وأضافت بيلوسي على عجل «أشير له من وقت لآخر باعتباره ‘المدعو‘. لو أنه يرغب في خوض الانتخابات مجددا فسيكون أول رئيس يتعرض لإجراءات عزل مرتين ويُهزم مرتين».

وقوبلت تعليقاتها بتصفيق حاد من الجمهور الذي كان جُلُه من البريطانيين.

المصرى اليوم

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