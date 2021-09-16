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مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات

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مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات هذا الأسبوع. وقال بيان صحفي، إن الدورات شملت تنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون القانونية والشئون المالية وذلك لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالادارات الهندسية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية 2030 .

المصرى اليوم

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