حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ

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شن مجلس مدينة دسوق حملة تموينية مكبرة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك لإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

قام المحاسب، السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالمرور على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعينة، ومدير إدارة تموين بندر دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، والسادة مفتشي تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الإداري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة دسوق، و2 محضرين تموين و7 محاضر صحة والتحفظ على 19 طن جبنه غير صالحة، و960 زجاجة خل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ٣ محاضر بيئة و١٥ محضر إشغال.