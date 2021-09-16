أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ

Print
حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة دسوق حملة تموينية مكبرة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك لإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

قام المحاسب، السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالمرور على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعينة، ومدير إدارة تموين بندر دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، والسادة مفتشي تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الإداري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة دسوق، و2 محضرين تموين و7 محاضر صحة والتحفظ على 19 طن جبنه غير صالحة، و960 زجاجة خل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ٣ محاضر بيئة و١٥ محضر إشغال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة