محافظ كفر الشيخ يتابع مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود وإنجازات مديرية التضامن الاجتماعى، لتدريب مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات بمراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، سناء الشامي مدير إدارة الخدمة العامة، الدكتورة حنان أبوسكين، مندوب المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة.

أوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن الدورة التدريبية التي تقدم للرائدات والمكلفات تأتي وفق سلسلة الورش في مختلف المحافظات وتوظف أحدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل ودفع السلوك وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية وكيفية إدارة عملية التغيير الاجتماعي، ومفهوم الرسالة الناجحة وتوضيح آليات تشجيع الأفراد على الدخول في أنشطة إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادي والمالي مع استغلال متطلبات المجتمع المحلي والخدمات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين.



وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، «يهدف التدريب تحقيق الاستخدام الفعال للطاقة البشرية لمكلفى الخدمة العامة واعداد أخصائي مدرب ومعد مهنيا وفق أحدث برامج التدريب للعمل بدور الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءة الدور وسد العجز الوظيفى بها، يأتي ذلك في إطار تحقيق الدور المجتمعي للدولة في رفع جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة من دور الأيتام والمسنين ومؤسسات رعاية الأحداث ومراكز رعاية المعاقين في ظل شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل الدور التطوعى للشباب، جاء ذلك بحضور محمد ابو سنه، مدير إدارة دسوق الاجتماعية بمقر جمعية السيدات بدسوق، واشراف تنفيذى بسمة وليم، مدير إدارة شؤون المرأة بالمديرية، نور الصباح محمود زغلول منسق الفريق. الريفيات بإدارات دسوق وفوه ومطوبس وقلين».