صحة الشرقية تتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى صدر الزقازيق

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، بالمرور على مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها ضمن خطة وزارة الصحة، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للإرتقاء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من التوسعة والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير ببعض الأقسام الطبية، بالشكل الجمالي المطلوب، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وإتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة، للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.



كما تابع وكيل الوزارة توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، ووجه مدير المستشفي بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وشدد على المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفي، كما تابع إجراءات مجابهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا بالمستشفي، مؤكداً على إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بالمستشفي.