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شاركت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، وفرق العمل التابعة له، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور يوسف شباط مدير المديرية وفريق العمل التابع له، وهيئة الرقابة الإدارية،حملة مكبرة على ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية بمناطق العصافرة ٤٥ والمنشية، اليوم الخميس أسفرت عن مخالفات بالجملة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١١ طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل ثلاجات حفظ اللحوم، حيث تم ضبط ثلاجة كبيرة وشهيرة لحفظ اللحوم بها كميات من الكبدة المجمدة منتهية الصلاحية وكميات من الكبدة الفاسدة والتي عليها فساد واضح وظاهرى، وتم تحريز ٣٠٠ كرتونة كبدة بقرى وزن الكرتونه ١٥ كجم تقريبا منتهي الصلاحية بإجمالي ٤.٥ طن كبدة، و٣٥٠ كرتونة كبدة مجمدة أمريكى منتهية الصلاحية زنة الكرتونة ١٤ كجم بإجمالي ٥ طن، و١٢ كرتونة قلب بقرى بإجمالي ١٦٨ كجم تقريبا، و٣٢ كرتونة كبدة مجمدة صناعة أمريكى متهالكة زنة الكرتونة ١٢ كجم بإجمالي ٣٨٤ كجم، وضبط خاتم للقيام بمد فترة الصلاحية بعد محو تاريخ الصلاحية المنتهى.

كما ضبطت الحملة ٢٥ شيكارة بروتين صويا منتهى الصلاحية زنة الشيكارة ٢٠ كجم بإجمالي نصف طن، وضبط ثلاجة حفظ لحوم ومواد غذائية بدون ترخيص وتم تحرير كمية ٢٥٠ كجم لحوم ضأن مبردة مذبوحة خارج المجازر ومزورة الأختام، ومحل جزارة بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على كميات كبيرة من مصنعات اللحوم.

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)

ضربة تموينية قوية في الإسكندرية .. ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)