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ليفاندوفسكي يقترب من ليفربول

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ليفاندوفسكي يقترب من ليفربول ليفاندوفسكي يقترب من ليفربول

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يرغب يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، في ضم روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب بولندا، وذلك وفقًا لتقارير صحفية.

وكان المهاجم صاحب الـ33 عاما قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في مغادرة الأجواء الألمانية بعد مسيرة مميزة امتدت لنحو 11 موسم مع فريق بروسيادورتموند وبايرن ميونخ.

وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة «ذا صن» فغن كلوب يشعر بضرورة تدعيم الخط الهجومي لفريقه خاصة في ظل تراجع المستوى للبرازيلي فيرمينيو وعد ثبات التأثير الفني للسنغالي ساديو ماني.

ويعد ليفاندوفسكي هو اللاعب المفضل لدى يورجن كلوب عبر مسيرته التدريبية حيث سبق له قيادته فنيًا خلال فترة توليه مسئولية فريق بروسيا دورتموند وتمكن خلالها من تحقيق عدة إنجازات كان أبرزها بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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