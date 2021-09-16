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رسميًا.. إلغاء مران واللاعبون يغادرون النادي

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رسميًا.. إلغاء مران الزمالك واللاعبون يغادرون النادي رسميًا.. إلغاء مران واللاعبون يغادرون النادي

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غادر لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مقر النادي بعدما رفضوا خوض المران اليوم اعتراضًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية ومكافاتهم الخاصة ببطولة الدوري الممتاز.

واستقل لاعبو الزمالك سيارتهم وغادروا مقر النادي رافضين خوض التمرين الذي تم تأجيله لأكثر ساعتين قبل أن يتم إلغائه رسميا بناء على رفض اللاعبين خوض المران.

ويأتي رفض اللاعبون لخوض المران بسبب فشل جلستهم مع حسين لبيب الذي يقود اللجنة المكلفة بإدارة النادي، حيث أبلغهم بعدم وجود أموال في النادي لصرف مستحقاتهم ومكافاة الدوري وهو الأمر الذي رفضه لاعبو .

ومن المقرر أن تتابع «المصري اليوم» تطورات الوضع داخل نادي الزمالك بعد تمرد اللاعبين وفشل الاجتماع مع سين لبيب.

المصرى اليوم

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