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«القومي لحقوق الإنسان» يكرم شركة إنتاج مسلسل لعبة نيوتن بعد النجاح غير المتوقع

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«القومي لحقوق الإنسان» يكرم شركة إنتاج مسلسل لعبة نيوتن بعد النجاح غير المتوقع «القومي لحقوق الإنسان» يكرم شركة إنتاج مسلسل لعبة نيوتن بعد النجاح غير المتوقع

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وجه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق الدعوة لمسئولي شركة «media hub سعدي جوهر» لحضو حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2021.

وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أقامة الحفل في يوم الأثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية انطلاقا من دوره في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظرا لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وايجابا.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل لعبة نيوتن الذي قدمته الشركة في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الاخرى التي قدمت في نفس العام.

وجاء اختيار لعبة نيوتن بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

المصرى اليوم

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