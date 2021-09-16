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ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي

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ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي
طالب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، بضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى في العراق في العاشر من الشهر المقبل.

وقال صالح، خلال استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، إن الانتخابات المقبلة مهمة للبلد والعراقيين، مشددا على أهمية تأمين حق التصويت للناخبين، بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب، لتكون مخرجاتها معبرةً بحقٍ عن إرادة العراقيين، وذلك حسب بيان للرئاسة العراقية. وأضاف أن مدوّنة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية، ووافقت عليها القوى السياسية، تؤكد ضرورة احترام اللوائح القانونية، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات، وتأمين تكافؤ فرص المرشحين، والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات، ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على العملية الانتخابية، من استخدام المال السياسي والتلاعب بأصوات العراقيين. مشيدا بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية.


الوطن السعودية

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