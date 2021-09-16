أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين

Print
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين
يستمر القرار حتى انتهاء الانتخابات

الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين

علق الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، اليوم (الخميس)، سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في عزل وتعيين المسؤولين.

وقال الرئيس في بيان نقلته "رويترز": "انتهك رئيس الوزراء الدستور، وقد علقت سلطاته، والقرار سيستمر حتى تنتهي الانتخابات في وقت لاحق هذا العام".

ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس ورئيس الوزراء، المتعلق شكلياً بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيداً جديداً بعد توتر مستمر منذ شهور بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.

وكان "روبلي" و"محمد" قد اختلفا في إبريل (نيسان) الماضي، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات، بواقع عامين آخرين، مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني