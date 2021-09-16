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شاهد.. القوات تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

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شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 شاهد.. القوات تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91
بطائرات حربية من التشكيلات المقاتلة مطلية باللون الأخضر

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية ، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، لتنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء، كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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