«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق القاهرة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

انطلقت المباراة في الرابعة عصر اليوم، وأقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق في الفوز بها بنتيجة ٧٦-٢٩ ،وشهدت قوة وندية من الفريقين من بدايتها لكن الأفضلية كانت للأهلي الذي استحوذ على مجريات الأمور.

ونجح في الحفاظ على الفارق حتى استطاع حسم النتيجة لصالحه، وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية في البطولة، بعد أن حقق الفوز في كل المواجهات التي خاضها منذ بداية الموسم.