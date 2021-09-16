أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

Print
«رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة «رجال سلة الأهلي» يفوز على القاهرة ببطولة المنطقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق القاهرة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

انطلقت المباراة في الرابعة عصر اليوم، وأقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق في الفوز بها بنتيجة ٧٦-٢٩ ،وشهدت قوة وندية من الفريقين من بدايتها لكن الأفضلية كانت للأهلي الذي استحوذ على مجريات الأمور.

ونجح في الحفاظ على الفارق حتى استطاع حسم النتيجة لصالحه، وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية في البطولة، بعد أن حقق الفوز في كل المواجهات التي خاضها منذ بداية الموسم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة