محافظ مطروح يستقبل مدير الأمن لمراجعه الخطط الأمنية والمرورية

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس، بمكتبه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، في إطار التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المزيد من التيسيرات والخدمات لأهالى مطروح مع تأكيد أحكام السيطرة الأمنية والحفاظ على الارواح والممتلكات. .

حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهمية التيسيرات المرورية المستقبلية بمدينة مرسى مطروح مع زيادة التدفق السياحي إلى المحافظة، لتيسير حركة المرور، وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع جامعة الاسكندرية وإدارة مرور مطروح دراسة ووضع المقترحات والخطط لتيسير حركة جميع المحاور المرورية، حيث تم المرور الميدانى بجميع شوارع وميادين المدينة على أرض الواقع وبحث آليات تيسير حركة المرور ومنع التكدس أو الازدحام المرورى تيسيرا على المواطنين وزائرى المحافظة .