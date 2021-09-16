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نظمت سفارة مصر في بلغاريا «يوم لتذوق المطبخ المصري» في حديقة «كريستال» في وسط العاصمة صوفيا. وبهذه المناسبة، تم تقديم نماذج من الأطباق المصرية، والمأكولات التقليدية لتعريف الجمهور البلغاري بثراء المطبخ المصري. كما تم عرض لبعض إصدارات الكتب حول الحضارة المصرية القديمة وتفاعلها مع حضارة «تراكيا»، أساس الحضارة البلغارية.

جذبت الفاعلية اهتمام واسع من الجمهور، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام البلغارية، وعلى رأسها القناة الرئيسية في التليفزيون الوطني البلغاري، والتي أجرت لقاء مع السفير خالد عمارة، فضلاً عن التغطية التي حظيت بها الفاعلية من قبل الصحافة الورقية والإلكترونية إلى جانب بعض الأكاديميين المرموقين من أكاديمية العلوم البلغارية.

و وجه السفير خالد عمارة الشكر لبلدية صوفيا، ومعهد دراسات البلقان ومركز علوم تراكيا- أكاديمية العلوم البلغارية على دعمهم لتنظيم هذه الفاعلية.