بالصور.. انطلاق عرض «صاحب مقام» في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن عرض «صاحب مقام» من إنتاج الفرقة بدأ ليلته الأولى أمس الأربعاء على مسرح قصر ثقافة بني سويف بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويشرف على تنفيذه الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، حيث يستمر العرض حتى يوم ١٩ سبتمبر الجاري بالمجان.

جدير بالذكر أن العرض حكي وغنا وانشاد ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبوالحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبوالعباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلى القديس ماري جرجس يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.

«صاحب مقام» كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم، موسيقي وألحان حازم الكفراوي. ويشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل، كريم البسطي، مصطفى عبدالفتاح، عادل رأفت، محمد العزايزى، أحمد عبدالجواد، أداء وغناء وإنشاد عبادة، وإخراج عادل حسان.