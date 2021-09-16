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محافظ بني سويف يتفقد تطوير حديقة الشلال

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محافظ بني سويف يتفقد تطوير حديقة الشلال محافظ بني سويف يتفقد تطوير حديقة الشلال

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال تطوير حديقة الشلال بمدخل المدينة من الناحية الشمالية، والتي يتم تطويرها من خلال تنفيذ تصميم معماري وإنشائي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة وتنفذه الهيئة القومية للإنتاج الحربي،لتصبح الحديقة مكانا لائقا لإقامة احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة،بجانب أنه سيتم نقل النصب التذكاري لشهداء المحافظة إليها من موقعه الكائن أسفل كوبري ميدان المديرية، ويجري حاليا التجهيز للإعلان عن مسابقة بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين لإعداد تصور لإعادة تخطيط ميدان المديرية إنشائيا ومروريا، بحيث يتضمن حلولا مرورية وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، خاصة بعد إنشاء كوبري المديرية أعلى الميدان.


وأشار محافظ بني سويف إلى اختيار حديقة الشلال،حيث ستكون الموقع الأول الذي يشاهده القادم للمدينة من ناحية الشمال، لاسيما وأنه سيتم تطويرها ونقل النصب التذكاري للشهداء إليها الذي تم تصميمه بشكل مميز يليق بشهداء الأبطال، وخاصة أن الحديقة تقع في مدخل المدينة من الناحية الشمالية، وبالقرب من محور عدلي منصور، وتعتبر ملتقى لمداخل المدينة الرئيسية على الطريق الزراعي وطريق أسيوط الغربي والطريق الدائري لمدينة بني سويف في اتجاه منطقة وطريق كورنيش النيل من الناحية الشمالية للمدينة.

وخلال الزيارة وجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال التي تنفذها الوحدة المحلية، حيث يتم حالياً تجهيز موقع العمل ورفع الإشغالات والتراكمات القديمة، للبدء في أعمال التطوير من خلال تنفيذ التصميم المعماري والإنشائي الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، والذي ناقشه المحافظ على الطبيعة مع المهندسين المسئولين عن تنفيذ الأعمال، موجها رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية للمشروع وتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال وقد تؤثر على معدلات التنفيذ المطلوبة.

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