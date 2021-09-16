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محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد

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محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، استئناف الأعمال الإنشائية بمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

استمع محافظ الفيوم لشرح حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريباً، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام الحالي.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة، أن مشروع مستشفى الفيوم العام الجديد يقام على مساحة 9500 متراً، وتبلغ مدة التنفيذ 15 شهراً، لافتاً إلى تخصيص 154 مليون جنيه كمرحلة أولى، لتمويل تنفيذ الأعمال بالمستشفى التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 450 مليون جنيه.

وأضاف، أن سعة المستشفى ٢٥٦ سريراً، بواقع ١٠٢سريراً للإقامة، و٤٩ سريراً للعناية المركزة، و٣٠ سريراً للمبتسرين، و٣٦ لمرضى الغسيل الكلوي، و٢٠ سريراً للعلاج الكيماوي، و١٩ سريراً للإفاقة، كما تشمل المستشفى أيضاً عيادات خارجية، واستقبال وطوارئ، ومعامل للتحاليل، واقسام للعلاج الكيماوي، والعلاج الطبيعي، وغرف للعمليات.

المصرى اليوم

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