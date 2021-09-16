حسين زين يلتقى وزيرة الإعلام في كازاخستان

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في إطار مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو اسيوى بكازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان، فقد استقبلت مساء اليوم الخميس وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية عايدة بالاييفا، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بمبنى الوزارة بمدينة نور سلطان بكازاخستان، بحضور المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان.

أكدت الوزيرة أهمية التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام هذا الصرح الإعلامى الكبير والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به وأن هناك ضرورة لتفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، ومؤكده أيضا على ضرورة تفعيل التبادل البرامجي.

تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام في التنمية المجتمعية وتفعيل أدواته بتقديم رسائل إعلامية تحقق المزيد من الوعى المجتمعى وتنوير العقول خاصة لدى الشباب، حيث تطابقت وجهات النظر في ضرورة تقديم محتوى إعلامي تثقيفي في مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف تغييب العقول.

وأكد حسين زين تفعيل التبادل البرامجي لتحقيق الرؤى والأهداف، والتبادل في الاعمال التاريخية والتراثية التي تسهم في تعريف كلا الشعبين بثقافة وعادات وتقاليد المجتمعين المصري والكازاخستانى ويعزز من الوعى لدى الشباب بمختلف قضايا وطنهم .