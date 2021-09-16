أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسين زين يلتقى وزيرة الإعلام في كازاخستان

Print
حسين زين يلتقى وزيرة الإعلام في كازاخستان حسين زين يلتقى وزيرة الإعلام في كازاخستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو اسيوى بكازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان، فقد استقبلت مساء اليوم الخميس وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية عايدة بالاييفا، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بمبنى الوزارة بمدينة نور سلطان بكازاخستان، بحضور المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان.

أكدت الوزيرة أهمية التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام هذا الصرح الإعلامى الكبير والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به وأن هناك ضرورة لتفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، ومؤكده أيضا على ضرورة تفعيل التبادل البرامجي.

تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام في التنمية المجتمعية وتفعيل أدواته بتقديم رسائل إعلامية تحقق المزيد من الوعى المجتمعى وتنوير العقول خاصة لدى الشباب، حيث تطابقت وجهات النظر في ضرورة تقديم محتوى إعلامي تثقيفي في مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف تغييب العقول.

وأكد حسين زين تفعيل التبادل البرامجي لتحقيق الرؤى والأهداف، والتبادل في الاعمال التاريخية والتراثية التي تسهم في تعريف كلا الشعبين بثقافة وعادات وتقاليد المجتمعين المصري والكازاخستانى ويعزز من الوعى لدى الشباب بمختلف قضايا وطنهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة