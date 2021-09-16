الإسماعيلية تستعد للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والمقرر إقامته يوم الإثنين الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية بالاحتفال.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إقامة ماراثون ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة يشارك به شباب الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة الشباب من ذوى الهمم. على ان يكون الماراثون بداية من نادى عثماسون بطريق عمارة السياحة وحتى نادى الفيروز. وذلك بحضور عدد من رموز النادي الإسماعيلي.

كما تقرر خلال الأجتماع فتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائري المحافظة أو لمواطني الإسماعيلية. بالإضافة إلى إقامة ثلاث معارض لمشغولات يدوية لسيدات المحافظة بأندية الفيروز والشجرة والتعاون.

وأكد نائب المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال كافة الأنشطة التي ستقام ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. من حيث نسب الأشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي. علاوة على الكشف المجاني على المشاركين بالماراثون، والدفع بسيارات إسعاف وطوارئ، وسيارات تسجيل للتسهيل على المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد. كما تقرر إقامة حفل غنائي ساهر لفرقة الإسماعيلية للآلات الموسيقية وفرقة الفنون الشعبية بحديقة الشيخ زايد أمام المحافظة الجديدة .

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوى العديد من القطع الأثرية والتاريخية .