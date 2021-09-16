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تدشين «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا في الإسكندرية (صور)

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تدشين «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا في الإسكندرية (صور) تدشين «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا في الإسكندرية (صور)

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة «معًا نطمئن.. سجل الآن» التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تجوب المحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، وذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، على تدشين تلك المبادرة لتشجيع المواطن السكندري على التسجيل لتلقي اللقاح، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح للتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أن الحملة تضم فرق متخصص من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم، وذلك من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأشار المحافظ أنه بالتنسيق بين مديرية الصحة تم تجهيز 10 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم لأهلنا بالإسكندرية، وعدد 5 مراكز للتطعيم للمسافرين، بالإضافة إلى مركز ومدينة البعوث الإسلامية الذي يضم أكثر من 100 عيادة لتلقي اللقاحات.

وأضاف أنه تم عقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية منذ عدة أيام، بحضور جميع المسئولين عن منظومة الصحة بالإسكندرية، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى السادة النواب التي يتلقونها من المواطنين بشأن ملف الصحة، بالإضافة إلى العديد من غرف العمليات بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة ومحافظة الإسكندرية، مؤكداً على استعداد المحافظة لتلقي أي طلبات من المواطنين.

تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)
تدشين "معًا نطمئن .. سجل الآن" للتسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح "كورونا" في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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