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انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب تقديمه استقالته من منصبه.

‏وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«مع كل الإحترام للكابتن أسامة نبيه لكن تقديم الإستقالات لا يكون عبر وسائل الاعلام».

وكان أسامة نبيه، أصدر بيانا يعلن خلاله قراره بالاستقاله في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية وجاء نص البيان كالتالي:

«جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل، كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذي قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا».

وأضاف :«ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكره شىء غير مقبول، وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التي نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك وجماهيره العظيمه،و هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين وللجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل».

وقال :«سوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك واللاعبين من أجل حل هذه المشاكل، كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر في عقدى وهو شهرين، والجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز في ما هو قادم».

وأضاف :«أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ في مواجهه مع اللاعبين، لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي على ايجاد حلول من قبل الإدارة».